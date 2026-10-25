Путин: европейцы не могут привить мигрантам ценности, которые сами развалили

Путин указал на неудачные попытки европейцев привить мигрантам свои ценности Путин: европейцы не могут привить мигрантам ценности, которые сами развалили

Москва25 окт Вести.Жители Европы не могут привить мигрантам свою культуру, обычаи и ценности, поскольку сами же разрушили их до этого. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи? До этой среды мигрантов и их детей уж точно ничего не доходит. Многие приехали, живут десятилетиями, а на языке страны пребывания не говорят подчеркнул Путин

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал, что наплыв мигрантов стал одной из причин упадка Великобритании.