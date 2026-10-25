Москва25 окт Вести.России следует уделять больше внимания вопросам межнациональной политики на фоне миграционного кризиса в Европе. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам российского лидера, миграционный кризис в Европе обусловлен в том числе тем, что многие прибывшие туда люди не могут ассимилироваться. Он подчеркнул, что это связано во многом с разрушением культурных ценностей и традиций самими европейцами.

И у нас тоже мы должны больше внимания уделять, без всякого сомнения, вопросам межнационального общения, межнациональной политики. Здесь нельзя просто показывать пальцем, хихикать на этот счет сказал Путин

Он отметил, что вопросы межнационального мира предполагают очень серьезную работу.

Массовые протесты проходят с начала октября в ряде европейских стран, включая Францию, Грецию, Италию, Испанию и Португалию.

Ранее Путин отверг обвинения некоторых европейских политиков в том, что Россия якобы провоцирует массовые забастовки. Российский лидер назвал это "явным перебором".