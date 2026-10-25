Москва25 окт Вести.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" назвал причинами протестов в Европе ошибки европейских лидеров в экономике, а также поспешное внедрение зеленой повестки.

Причина в чем? В их собственных ошибках, причем по разным направлениям. В экономике и финансах – избыточный государственный долг – свыше 100%. А, скажем, в такой стране, как Италия, почти 140%–139% госдолг. Кстати говоря, для сравнения у России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг 17,5%. А у них 100 и больше – 140 почти что в Италии сказал Путин

Президент отметил большие дефициты бюджетов европейских стран.

Затем большие дефициты! Для их экономик это большой дефицит: 3, 4, 5%. Во Франции, по-моему, 5,1%. В Бельгии, если не ошибаюсь, 5,2%. Это очень много! Это ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера отметил Путин

Он также указал на значительное падение промышленного производства в Европе.

Если посмотреть по сравнению к 2021 году, то снижение промышленного производства является просто драматическим для многих ведущих экономик Европы. От 1,5% до 5,2% – в Федеративной Республике Германия, а это ведущая экономика – Германия. Локомотив, как всегда говорили! Если у нее такое падение, там целая цепочка негативных последствий для всей экономики еврозоны происходит добавил Путин

По словам российского лидера, еще одна причина – ошибки при внедрении зеленой повестки.

Кстати говоря, в России по сравнению с 2021 годом промышленное производство выросло – плюс 10%. А если говорить про обрабатывающую промышленность – плюс 21%. Это все-таки разница: -5,2% или +10%, а обрабатывающая 21%. Затем явные ошибки с точки зрения внедрения зеленой повестки. Конечно, нужно переходить на возобновляемые источники, но надо делать это постепенно и по мере готовности других источников к их рациональному и экономически целесообразному применению сказал Путин

Ранее Путин заявил, что не удивлен обвинениями европейских стран в адрес России из-за массовых беспорядков. Он отметил, что Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах.