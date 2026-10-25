Путин удивился тому, что в протестах в Европе сначала обвинили США Путин: удивило, что в протестах в Европе сначала обвиняли США

Москва25 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин был удивлен тому, что протесты в Европе назвали результатом работы администрации США. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер заявил, что был удивлен нападкам европейцев на своего основного союзника.

Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы о том, что события, происходящие в Европе это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и так далее. Что было для меня несколько странно, неожиданно совершенно, потому что я не ожидал, что так будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова за океаном, европейские лидеры. Но они быстро опомнились и перешли к традиционным своим обвинениям в адрес Российской Федерации рассказал Путин

Ранее Путин отмечал, что народы Европы не хотят воевать с Россией. Он назвал авторами антироссийских настроений именно руководителей европейских стран.