Путин об обвинениях Европы в адрес РФ из-за беспорядков: ничего неожиданного

Путина не удивили обвинения в адрес России из-за беспорядков Путин об обвинениях Европы в адрес РФ из-за беспорядков: ничего неожиданного

Москва25 окт Вести.Президент России Владимир Путин сообщил, что не удивлен обвинениями европейских стран в адрес России из-за массовых беспорядков, разгоревшихся там, отметив, что Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

В ходе разговора Зарубин отметил, что в Европе наблюдаются массовые беспорядки, в которых начали искать российский след.

Ничего неожиданного здесь нет. Как известно, Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах сказал Путин

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения о следе России в протестах в Европе заявила, что вой сирен и взрывы, сопровождающие массовые беспорядки в странах Запада, заглушили голос разума.