Захарова ответила на обвинения Запада в причастности РФ к протестам в Европе

"Вой сирен заглушил голос разума": Захарова ответила на обвинения в адрес России Захарова ответила на обвинения Запада в причастности РФ к протестам в Европе

Москва25 окт Вести.Вой сирен и взрывы, сопровождающие массовые беспорядки в странах Запада заглушили голос разума, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения о следе России в протестах и роли мессенджера МАХ.

Дипломат подчеркнула в эфире программы "Право знать", что МАХ не работает в странах, входящих в НАТО.

Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер МАХ не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться сказала Захарова

Она назвала обвинения в адрес России очередной информационно-политической кампанией.

Ранее представитель МИД РФ отреагировала на ноту посольства Франции в Москве, в которой содержалось требование не вмешиваться во внутренние дела европейской державы. Захарова подчеркнула, что РФ отрицает подобный подход в международных делах.

17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тысяч человек. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Аналогичные манифестации прошли в ряде городов Италии. Сообщалось о инцидентах и столкновениях с полицией в Турине, а также Болонье и Флоренции.