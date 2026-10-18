Захарова прокомментировала заявление Макрона о жестких мерах против погромщиков Захарова заявила о двойных стандартах Запада в оценке протестов

Москва18 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о двойных стандартах западных стран при оценке протестов и действий властей в отношении участников беспорядков. Так она прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности принимать жесткие меры для защиты городов от погромщиков.

То есть когда громят французы Париж - это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов написала Захарова в своем Telegram-канале

По ее словам, необходимы единые подходы к оценке подобных ситуаций.

Требуются единые стандарты, а не бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран подчеркнула официальный представитель МИД России

Масштабные протесты против роста стоимости жизни и повышения цен прошли в субботу по всей Франции. Акции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и актами вандализма.

Радикально настроенные участники беспорядков громили магазины, поджигали остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона толпы правоохранители использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2 тысяч человек. По его данным, в ходе беспорядков пострадали более 600 сотрудников правоохранительных органов и пожарных.

Всего в манифестациях приняли участие около 550 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже.