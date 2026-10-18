Москва18 октВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о двойных стандартах западных стран при оценке протестов и действий властей в отношении участников беспорядков. Так она прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности принимать жесткие меры для защиты городов от погромщиков.
То есть когда громят французы Париж - это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестовнаписала Захарова в своем Telegram-канале
По ее словам, необходимы единые подходы к оценке подобных ситуаций.
Требуются единые стандарты, а не бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных странподчеркнула официальный представитель МИД России
Масштабные протесты против роста стоимости жизни и повышения цен прошли в субботу по всей Франции. Акции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и актами вандализма.
Радикально настроенные участники беспорядков громили магазины, поджигали остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона толпы правоохранители использовали слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2 тысяч человек. По его данным, в ходе беспорядков пострадали более 600 сотрудников правоохранительных органов и пожарных.
Всего в манифестациях приняли участие около 550 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже.