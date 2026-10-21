Захарова о протестах в Европе: реалити-шоу о переходе от человека к прототипу

Захарова сравнила беспорядки во Франции с реалити-шоу Захарова о протестах в Европе: реалити-шоу о переходе от человека к прототипу

Москва21 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила протесты во Франции с реалити-шоу о том, как из состояния человека разумного прийти к состоянию прототипа за пару часов.

По мнению дипломата, в ходе текущих протестов по разные стороны "баррикад" находятся люди, разделенные не разными воззрениями, а принадлежностью к человеку разумному или неразумному.

Реалити-шоу, как можно дойти от состояния человека разумного до прототипа. Буквально за пару часов сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя протесты

Захарова призвала руководство Франции сначала разобраться со своими проблемами и только потом поучать других.