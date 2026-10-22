Москва22 окт Вести.Мировое сообщество отреагировало на беспорядки, разгоревшиеся в Европе, и сделало это с достоинством. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соловьёв вспомнил высказывания западных стран о "жестоком обращении" с протестующими в России и отметил, что сейчас европейские власти разгоняют буйствующую толпу дубинками и водометами.

Неравноценненько получится. Вот в чем проблема, понимаете? Потому что, когда тебе строят морду, когда тебе показывают язык, можно тоже это сделать в ответ. Но тогда чем ты отличаешься? Безусловно, мировое сообщество сейчас, конечно, припомнило все, но сделало, на мой взгляд, это с достоинством, не превращаясь вот в них же. Все все вспомнили, все привели пресс-релизы Елисейского дворца, все поменяли слова. Вместо "Минск", "Тегеран", "Москва", "Пекин" и другие столицы просто поставили "Париж", "Лимож" и так далее. Все это уже было, но с достоинством заявила Захарова

Ранее Захарова сравнила протесты во Франции с реалити-шоу.