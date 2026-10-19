Москва19 октВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в Telegram-канале видеоролик, посвященный протестам в европейских странах и таким образом ответила на вопрос, кто на самом деле "напал" на Европу.
В начале видео приводятся заявления европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые говорят о мнимой угрозе со стороны России.
Далее следуют кадры беспорядков и погромов во Франции, Италии и Албании.
Видеоряд сопровождается вопросом: "Это русские?". Завершается ролик однозначным ответом: "Нет, на "цветущий сад" напали европейцы".
Ранее Захарова отмечала, что обвинения ЕС в адрес России с утверждениями о ее причастности к протестам свидетельствуют о неуважении к собственным гражданам. В этой связи дипломат призвала европейских лидеров уделить внимание внутренним проблемам.
17 октября в городах Франции, включая Париж, прошли массовые акции протеста, направленные против роста цен и экономической политики властей. В ряде городов мирные демонстрации переросли в беспорядки: протестующие поджигали мэрии, грабили магазины и атаковали полицейские участки.
Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях. Правоохранители задержали около 400 человек, пострадали 60 сотрудников полиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков.
Захарова, в свою очередь, раскритиковала французского лидера за обещание наказать погромщиков.