Захарова: на "цветущий сад" Европы напала не Россия, а сами европейцы

Захарова разместила видеоролик с ответом на вопрос, кто напал на Европу Захарова: на "цветущий сад" Европы напала не Россия, а сами европейцы

Москва19 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в Telegram-канале видеоролик, посвященный протестам в европейских странах и таким образом ответила на вопрос, кто на самом деле "напал" на Европу.

В начале видео приводятся заявления европейских политиков, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые говорят о мнимой угрозе со стороны России.

Далее следуют кадры беспорядков и погромов во Франции, Италии и Албании.

Видеоряд сопровождается вопросом: "Это русские?". Завершается ролик однозначным ответом: "Нет, на "цветущий сад" напали европейцы".

Ранее Захарова отмечала, что обвинения ЕС в адрес России с утверждениями о ее причастности к протестам свидетельствуют о неуважении к собственным гражданам. В этой связи дипломат призвала европейских лидеров уделить внимание внутренним проблемам.

17 октября в городах Франции, включая Париж, прошли массовые акции протеста, направленные против роста цен и экономической политики властей. В ряде городов мирные демонстрации переросли в беспорядки: протестующие поджигали мэрии, грабили магазины и атаковали полицейские участки.

Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях. Правоохранители задержали около 400 человек, пострадали 60 сотрудников полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков.

Захарова, в свою очередь, раскритиковала французского лидера за обещание наказать погромщиков.