Полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Елисейских полях Полиция применила слезоточивый газ против участников акции на Елисейских полях

Москва17 окт Вести.Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже, сообщает ТАСС.

По данным агентства, более сотни человек прошли по Елисейским полям с плакатами. Участники шествия выкрикивали лозунги против полиции и критиковали политику нынешних французских властей. Спецсредства были использованы после того, как протестующие частично заблокировали движение транспорта неподалеку от Елисейского дворца.

Инцидент произошел рядом с полицейским кордоном примерно в 200 метрах от резиденции президента Франции. В этой зоне власти строго запрещают проведение любых публичных акций. Правоохранители бросили в сторону демонстрантов гранату со слезоточивым газом.

После этого полиция быстро разогнала несанкционированную манифестацию. В целях безопасности движение автомобилей полностью перекрыли на участке от площади Клемансо у выставочного центра Гран-Пале до площади Согласия. На Елисейских полях и площади Согласия 17 октября также запрещены любые публичные демонстрации.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Отмечалось, что на улицы выйдут самые разные группы: ультралевые активисты, таксисты, школьники, медсестры, бывшие участники движения "желтых жилетов", строители и представители профсоюзов.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на сводки правоохранителей сообщил, что французские полицейские заключили под стражу уже более 270 человек в ходе масштабных акций протеста, охвативших ряд крупных городов страны.