Москва17 октВести.Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже, сообщает ТАСС.
По данным агентства, более сотни человек прошли по Елисейским полям с плакатами. Участники шествия выкрикивали лозунги против полиции и критиковали политику нынешних французских властей. Спецсредства были использованы после того, как протестующие частично заблокировали движение транспорта неподалеку от Елисейского дворца.
Инцидент произошел рядом с полицейским кордоном примерно в 200 метрах от резиденции президента Франции. В этой зоне власти строго запрещают проведение любых публичных акций. Правоохранители бросили в сторону демонстрантов гранату со слезоточивым газом.
После этого полиция быстро разогнала несанкционированную манифестацию. В целях безопасности движение автомобилей полностью перекрыли на участке от площади Клемансо у выставочного центра Гран-Пале до площади Согласия. На Елисейских полях и площади Согласия 17 октября также запрещены любые публичные демонстрации.
В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Отмечалось, что на улицы выйдут самые разные группы: ультралевые активисты, таксисты, школьники, медсестры, бывшие участники движения "желтых жилетов", строители и представители профсоюзов.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на сводки правоохранителей сообщил, что французские полицейские заключили под стражу уже более 270 человек в ходе масштабных акций протеста, охвативших ряд крупных городов страны.