Протестующие полицейские перекрыли палатками вход в Елисейский дворец в Париже

Полицейские в Париже потребовали повысить выплаты за службу в опасных условиях Протестующие полицейские перекрыли палатками вход в Елисейский дворец в Париже

Москва18 ноя Вести.Несколько десятков французских полицейских устроили акцию протеста у здания МВД в Париже, потребовав увеличить выплаты за службу в опасных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Манифестация началась на площади Бово неподалеку от Елисейского дворца. Участники вышли на нее под флагами профсоюза Alliance Police и заявили, что регулярно сталкиваются с насилием на улицах и вынуждены обеспечивать безопасность массовых демонстраций.

Представитель профсоюза Жюльен Шенарди отметил, что сотрудников полиции постоянно вызывают на службу для поддержания порядка во время протестов.

Мы требуем повышения надбавки за работу в опасных условиях заявил он

Часть участников акции установила палатки у парадного входа в президентскую резиденцию, перекрыв проход. При этом протестующие подчеркнули, что не намерены полностью блокировать Елисейский дворец. Таким образом они хотят продемонстрировать решимость добиваться выполнения своих требований.

Ранее стало известно, что бойцы французского полицейского подразделения быстрого реагирования CRS 8 уклонились от выполнения служебных обязанностей во время манифестаций. Они в полном составе ушли на больничный.