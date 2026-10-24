В Париже началась акция протеста против роста цен с участием профсоюзов ТАСС: в Париже началась акция протеста против роста цен с участием профсоюзов

Москва24 окт Вести.В Париже проходит массовая акция протеста, инициированная профсоюзами и левыми партиями, участники которой выступают против повышения цен и снижения уровня жизни населения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В публикации говорится, что многие протестующие держат плакаты с требованиями прекратить полицейское насилие. В колоннах демонстрантов также выделяются группы с большими транспарантами, на которых они обвиняют власти в "принесении в жертву лицеистов".

Таким образом участники отсылают к нерешенным, по мнению школьных и студенческих объединений, проблемам в системе образования: нехватке учителей по ключевым предметам и плохому состоянию учебных заведений. Как и на предыдущих акциях, школьники и представители политических движений скандируют лозунги против урезания бюджетного финансирования образования и сокращения социальных обязательств государства, передает агентство.

В акции также принимает участие лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. В разговоре с прессой он подверг резкой критике правительство и президента Эммануэля Макрона, обвинив их в провокациях. Поводом для этого стало решение парижской префектуры в последний момент изменить маршрут шествия.