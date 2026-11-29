Во Франции 45 тысяч человек потребовали остановить гендерное насилие и рост цен

Около 45 тысяч французов вышли на акцию против насилия и роста цен Во Франции 45 тысяч человек потребовали остановить гендерное насилие и рост цен

Москва29 ноя Вести.Во Франции прошли манифестации, участники которых выступили против насилия в отношении женщин и роста стоимости жизни, на улицы вышли порядка 45 тысяч человек, сообщил со ссылкой на данные МВД страны телеканал BFMTV.

Акции были приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября, и продолжили череду выступлений против подорожания стоимости жизни.

В материале отмечается, что феминистские ассоциации организовали в Париже две отдельные демонстрации. Их участницы требовали скорейшего принятия всеобъемлющего законопроекта о противодействии сексистскому и сексуальному насилию в отношении женщин и детей, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

К акциям присоединились профсоюзы, молодежные организации и "желтые жилеты", которые уже несколько месяцев выступают против роста цен.

По данным полиции, в манифестациях во французской столице участвовали порядка 12,5 тысячи человек, тогда как организаторы заявили о 55 тысячах, отметил BFMTV.

Протестное движение во Франции возникло в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа, требовавших улучшить состояние школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен граждане, и акции распространились на другие регионы страны.

Самым массовым стал общенациональный митинг 17 октября: по данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Возникшие после него протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и погромами. Правоохранители применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Протестные акции продолжились в ноябре. Так, 21 ноября на демонстрации по всей стране вышли 82,5 тысячи человек, почти 150 участников были задержаны.

На этом фоне власти Франции продлили до 12 декабря включительно запрет на продажу и использование пиротехники.