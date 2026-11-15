Аналитик Сорлин предупредил о риске гражданской войны во Франции Аналитик Сорлин: Франции грозит гражданская война из-за бедности и миграции

Москва15 ноя Вести.Франция может скатиться к гражданской войне на фоне обнищания населения и растущего недовольства неконтролируемым притоком мигрантов, заявил РИА Новости соучредитель французского медиапроекта Divergence Politique и геополитический аналитик Фабрис Сорлин.

Сегодня во Франции стремительно растет число бедных работающих. Это люди, которые утром идут на работу, вечером возвращаются домой уставшими, но уже к 20-му числу каждого месяца не могут прокормить свои семьи сказал собеседник

Сорлин также увязал общественное раздражение с прибытием людей из стран, чьи культурные устои далеки от французских. По его мнению, часть приезжих не желает встраиваться в жизнь французского общества, и это лишь подогревает напряженность внутри страны. Сложившуюся обстановку аналитик охарактеризовал как крайне тревожную.

Помните протесты "желтых жилетов"? Так вот, с тех пор ничего не изменилось. Уровень отчаяния французского народа достиг такого масштаба, который даже трудно себе представить заключил Сорлин

Ранее сообщалось, что акция протеста в Париже переросла в столкновения полицейских с протестующими.