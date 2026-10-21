Москва21 окт Вести.Продолжающиеся во Франции протесты и беспорядки рискуют обернуться катастрофой для туристической отрасли страны. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на представителей отрасли.

Кристель Кассань — глава организации ADN Tourisme, объединяющей туристические учреждения страны, — отметила, что планирующие поездки во Францию иностранцы не желают отсиживаться в гостинице все время из-за митингов и столкновений на улицах.

Всплеск насилия в центрах Ниццы, Парижа и Лиона - это катастрофа сказала Кассань SCMP

Глава консалтинговой и исследовательской компании Protourisme Дидье Арино констатировал, что число бронирований гостиниц в крупных французских городах уже начало сокращаться. Другая компания, MKG Consulting, сообщила, что с минувших выходных парижские отели потеряли потенциальные бронирования сразу на ближайшие шесть недель.

Один день массовых беспорядков и городского насилия в центре Парижа привел к отмене примерно 1% бронирований за месяц в последующие дни. Такая же доля отмен наблюдалась и в следующие недели… Чем дальше находятся клиенты, тем чувствительнее они к рискам для безопасности и тем сильнее влияние этих рисков рассказал Арино

Во Франции продолжаются протесты, которые сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и столкновениями с полицией. Ущерб от них уже превысил 1,5 млрд евро.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября признал, что правительство не справляется с ситуацией, а число полицейских уступает количеству протестующих. Из-за беспорядков власти Франции начали вводить комендантский час в городах, а также привлекать военных к охране важных объектов.