Москва19 окт Вести.Введение чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков во Франции не исключено, заявил премьер-министр страны Себастьян Лекорню.

При этом более подходящей мерой в сложившейся ситуации он назвал комендантский час.

Если это необходимо, очевидно, мы смогли бы это сделать. На настоящий момент введение комендантского часа кажется мне более подходящим для сложившейся ситуации сказал Лекорню

Ранее главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро заявила, что уже неважно, введут комендантский час или нет. По ее словам, протесты зашли слишком далеко.