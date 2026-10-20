Москва20 октВести.Франция привлечет военных к охране объектов, чтобы высвободить силы полиции и жандармерии для противодействия беспорядкам, заявил на выступлении в Национальном собрании глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Мы задействуем военнослужащих… чтобы заменить силы внутренней безопасности, прежде всего на стационарных задачах по охране объектов. Это позволит высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядкасказал Нуньес
Во Франции продолжаются протесты, которые сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и столкновениями с полицией. Ущерб от беспорядков уже превысил 1,5 млрд евро.
Лоран Нуньес 19 октября признал, что власти республики потеряли контроль над ситуацией, а число полицейских подразделений уступает количеству протестующих. Из-за беспорядков власти Франции начали вводить комендантский час в городах.