Во Франции 70 тысяч силовиков привлечены к дежурству из-за беспорядков

Власти Франции пообещали жесткие меры в рамках противостояния новым беспорядкам Во Франции 70 тысяч силовиков привлечены к дежурству из-за беспорядков

Москва31 окт Вести.Французские власти задействовали 70 тысяч сотрудников полиции и жандармерии для предотвращения уличных беспорядков в ходе очередных массовых протестов, связанных с ростом стоимости жизни и недовольством политикой президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

По информации МВД республики, в стране запланировано проведение порядка 150 различных акций.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что силовые структуры мобилизованы для максимально решительного отпора любым проявлениям агрессии. Он также напомнил, что нормы законодательства позволяют правоохранителям вводить запрет на ношение праздничных или иных масок, скрывающих лица участников при угрозе безопасности.

Высший административный суд Франции утвердил запрет на проведение марша в центре Парижа между площадями Республики и Бастилии, отклонив иск профсоюзов. Мероприятия были перенесены на восточные окраины столицы вдали от основных торговых улиц.

На фоне возможной эскалации посольство США во Франции рекомендовало американским гражданам воздержаться от посещения мест проведения массовых собраний и демонстраций, заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что французские старшеклассники и студенты планируют возобновить акции протеста и блокировки образовательных учреждений сразу после завершения осенних каникул.

Самым массовым стал общенациональный марш 17 октября. По данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Против демонстрантов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики.