Старшеклассники во Франции планируют возобновить блокировки школ после каникул Учащиеся анонсировали возобновление блокировок школ во Франции с 3 ноября

Москва31 окт Вести.Французские школьники планируют возобновить акции протеста и блокировки образовательных учреждений сразу после завершения осенних каникул.

Об этом сообщил сопредседатель профсоюза учащихся Мариус Менил в эфире телеканала BFMTV.

Мы призываем к новым блокировкам со вторника сказал представитель профсоюзного движения

Менил подчеркнул, что профсоюзы проведут собрания 2 ноября, протестная волна будет нарастать и может растянуться на недели или месяцы, если правительство не предоставит четких гарантий выполнения требований учеников.

По словам лидера профсоюза, школьники отказываются возвращаться к нормальному учебному процессу до решения системных проблем. Так, они протестуют против избыточной учебной нагрузки, неудовлетворительного технического состояния школьных зданий и дефицита педагогических кадров.

Осенние каникулы во французских школах завершаются 2 ноября.

Волна протестов началась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним добавились недовольные подорожанием, а акции охватили и другие регионы страны.

Самым массовым стал общенациональный марш 17 октября. По данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Против демонстрантов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики.