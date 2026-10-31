Москва31 октВести.Французские школьники планируют возобновить акции протеста и блокировки образовательных учреждений сразу после завершения осенних каникул.
Об этом сообщил сопредседатель профсоюза учащихся Мариус Менил в эфире телеканала BFMTV.
Мы призываем к новым блокировкам со вторникасказал представитель профсоюзного движения
Менил подчеркнул, что профсоюзы проведут собрания 2 ноября, протестная волна будет нарастать и может растянуться на недели или месяцы, если правительство не предоставит четких гарантий выполнения требований учеников.
По словам лидера профсоюза, школьники отказываются возвращаться к нормальному учебному процессу до решения системных проблем. Так, они протестуют против избыточной учебной нагрузки, неудовлетворительного технического состояния школьных зданий и дефицита педагогических кадров.
Осенние каникулы во французских школах завершаются 2 ноября.
Волна протестов началась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним добавились недовольные подорожанием, а акции охватили и другие регионы страны.
Самым массовым стал общенациональный марш 17 октября. По данным МВД, в нем участвовали около 550 тысяч человек. Против демонстрантов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как мародеры грабили бутики.