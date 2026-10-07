Премьер Франции Лекорню признал наличие оснований для протестов учащихся Премьер Франции Лекорню: недовольство учащихся не могло возникнуть из ниоткуда

Москва7 окт Вести.Недовольство протестующей молодежи не могло возникнуть из ниоткуда, заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, комментируя демонстрации учащихся.

По его словам, власти не давали правоохранителям инструкции, которые бы допускали жестокое обращение с протестующими.

Гнев молодежи не появился из ниоткуда. Задача правительства и политических партий заключается в восстановлении доверия, и это должно начаться с диалога. Молодежи было дано много разных обещаний, но они не были выполнены сказал он в выступлении, трансляция которого велась в соцсети X

Лекорню добавил, что 12 ноября в парламенте рассмотрят новый бюджет национального образования.

В ответ на его выступление представители ассоциации "Студенческий союз" заявили, что необходимо как минимум 10 млрд евро на решение неотложных проблем французской системы образования.

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.