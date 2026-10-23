Протест школьников во Франции потонул в демонстрациях анархистов и исламистов Кондратьева-Сальгеро: протест школьников во Франции потонул в потоках ненависти

Москва23 окт Вести.Протест школьников во Франции, у которых были реальные требования к властям, очень быстро потонул в "тех самых силах", которые превращают каждую демонстрацию в потоки ненависти. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила главный редактор литературного альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она отметила, что ситуация во Франции много месяцев приходила к кульминации, и нынешние протесты были абсолютно неизбежны. По словам журналистки, протест начали лицеисты и студенты, которые предлагали реальные требования, однако этим воспользовались другие силы, которые "умело дискредитируют все движения".

Но все это ожидаемо потонуло в тех самых силах, которые каждую демонстрацию превращают в потоки ненависти одних к другим, всех тех самых сорросовских "блэк-блоков" и других группировок анархистов, анархо-автономных группировок, они все там смешаны. Плюс ко всему всех организаций исламистских, которые очень умело пользуются сложившейся ситуацией и дискредитируют тем самым абсолютно все движение, перетягивая в некотором образе виктимизацию на себя заявила журналист

Ранее сообщалось, что власти Франции привлекут 70 тысяч полицейских для охраны правопорядка на предстоящих протестах в субботу, 24 октября.