Москва6 окт Вести.Одними из самых активных зачинщиков протестов во Франции являются студенты-мусульмане. Об этом ИС "Вести" заявила главный редактор альманаха "Слова и Смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

По ее словам, этнический фактор сыграл значительную роль в разжигании протестов.

Университеты еще не особенно подсоединились, но это вовсе не народное возмущение и не народный гнев, который вырывается на улицы Парижа. Это та самая прослойка недоученных, которые нигде не учились и не желают, и тех, которые не желают работать. И в этой прослойке очень большую роль и очень важную роль играют именно вот те самые полезные идиоты, которых использует политический исламизм, поскольку один из самых активных зачинщиков этого движения является так называемая организация EMF. Это студенты-мусульмане Франции, которые … огласили свое участие, это так называемая молодежная секция, запрещенная во многих странах организации – мусульманские братья