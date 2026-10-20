Чмыхало: погромы во Франции устроило не первое поколение мигрантов, а уже третье

В протестах во Франции участвует уже второе-третье поколение мигрантов Чмыхало: погромы во Франции устроило не первое поколение мигрантов, а уже третье

Москва20 окт Вести.Погромы во Франции устраивает не первое, а второе и третье поколение мигрантов. Об этом в своей авторской колонке сообщает журналист ИС "Вести" Светлана Чмыхало.

Она отмечает, что французским властям наверняка хотелось бы увидеть русский след в протестах, так как "удобно находить виноватых снаружи".

Логика проста: проблема пришла извне. Но она внутри – и гораздо старше нынешних беспорядков … Франция раз в несколько лет обнаруживает, что социальный лифт сломан, а элиты не слышат, и начинает жечь машины. В октябре 2026 года мы наблюдаем очередной сезон этого сериала заявила журналист

Чмыхало отмечает, что портрет нынешних протестующих пока не установлен, однако приводит статистику за 2023 год.

Средний возраст – 23 года. 79% – граждане Франции, 75% родились во Франции. Это не столько "первое поколение мигрантов", сколько второе и третье: молодые люди, выросшие в бетонных grands ensembles – французских аналогах хрущевских микрорайонов, которые всю жизнь видят те же стены, что видели их отцы. … Участник беспорядков 2026 года – не обязательно "приезжий". Нередко это брошенный ребенок французского государства добавляет Чмыхало

Подробнее о причинах протестов во Франции, реакции властей и репутации страны – в колонке журналиста Светланы Чмыхало.