Москва25 окт Вести.



Социальный кризис во Франции вызван не только неспособностью государства интегрировать мигрантов, привыкших к жизни на пособия, но и глубокими системными проблемами в образовании и экономике, которые провоцируют массовые протесты и политические спекуляции. Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Наталия Таньшина.

С 1950-х годов Франция привлекала из своих бывших колоний мигрантов для восполнения дефицита кадров. Однако политика интеграции провалилась: вместо адаптации к французской культуре приезжие африканцы сформировали замкнутые гетто, где и продолжили жить последующие поколения. Сегодня они вышли на улицы Парижа, чтобы заявить о своих правах.

Во Франции кризис социальный. С одной стороны, потому что это население не собирается интегрироваться и принимать ценности французского общества, но и сами французы их не принимают. Сначала-то их хотели использовать как временную рабочую силу, чтобы они потом отправились домой, но они не захотели, потому что тут они живут на пособия социальные, им вообще можно не работать, они уже привыкли, что это государство, которое им чужое и они не разделяют эти ценности, оно просто обязано им помогать социально. Однако у государства, особенно в условиях роста военных бюджетов и расходов, у них просто нет сил одновременно и военные расходы повышать и социальные программы пояснила Таньшина

Она уверена, что протесты школьников, лицеистов стали лишь поводом - спичкой для разжигания большого пожара.

Потому что на самом деле система образования архаичная, молодежь недовольна преподавателями, учителей не хватает. Ну, а дальше по французской традиции игры в революцию, все это привело к таким погромам, причем даже правые используют термин "Разия" (от фр. Razzia стремительный военный набег, налет или карательный отряд - прим. ред.). То есть они сознательно используют этот мигрантский фактор, показывая, что это, мол мигранты, которые захватили Францию и которые виноваты в протестах. Но на самом деле это показатель прежде всего серьезных социальных, проблем в обществе заявила Таньшина

Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что у участников беспорядков во Франции больше прав, чем у полиции, из-за чего правоохранители занимают пассивную позицию и фактически просто наблюдают за происходящим