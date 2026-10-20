Эксперт Топорнин: во Франции у полиции меньше прав, чем у митингующих

Эксперт заявил, что у митингующих во Франции прав больше, чем у полиции Эксперт Топорнин: во Франции у полиции меньше прав, чем у митингующих

Москва20 окт Вести.У участников беспорядков во Франции больше прав, чем у полиции, из-за чего правоохранители занимают пассивную позицию и фактически просто наблюдают за происходящим. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Проблема, на мой взгляд, в реакции правоохранительных органов. Ну, так вот сложилось, что во Франции прав больше у митингующих, чем у полиции. Да и полиция по большому счету заняла выжидательную позицию, такую пассивную заявил Топорнин

Эксперт отметил, что полицейские реагируют только на прямые атаки.

Вот если по ним там камнем бросили и попали ему там куда-то, тогда вот он отреагирует там, бросить какую-то шумовую гранату там или из водомета, так сказать, польет водой вот этих вот митингующих. А так они нет, в стороне стояли и наблюдали вообще, как все это происходит сказал Топорнин

По мнению Топорнина, такой расклад провоцирует протестующих на новые хулиганства.

Для полицейских, как выясняется, наказание более существенно, чем для митингующих. Вот это все провоцирует, понимаете? Вот эту хулиганствующую молодежь вот на такие вандальные действия, никак иначе их охарактеризовать нельзя. Никакой политической подоплеки уже здесь нету заключил Топорнин

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