Толстой рассказал, как Макрон может использовать протесты против конкурентов Депутат Толстой: протесты во Франции удобны правительству Макрона

Москва8 ноя Вести.Беспорядки во Франции выгодны правительству президента Эммануэля Макрона, заявил агентству ТАСС депутат Госдумы Петр Толстой.

Он полагает, что Макрон и его сторонники хотят скомпрометировать перед выборами кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона, стоящего во главе левой партии "Непокоренная Франция".

Мы не можем знать точно, это их внутреннее дело – пусть громят, что хотят. Но объективно это выгодно действующей власти: она может говорить, что левые и профсоюзы используют детей, провоцируют школьников сказал Толстой

После этого Макрон может объединить умеренный электорат против другого кандидата – главы правого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Предлогом станет якобы желание не допустить прихода к власти фашистов, уверен депутат.

Так всегда было во Франции: крайне левые и крайне правые всегда терпели поражение от центристов именно таким образом подытожил Толстой

Ранее французский правый политик Флориан Филиппо обвинил Макрона в намерении использовать протесты для введения цензуры. Правительство французского президента уже предприняло ряд шагов по контролю и ограничению соцсетей, подчеркнул Филиппо.

Волна демонстраций во Франции поднялась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились люди, недовольные ростом цен. Манифестации позже начались по всей республике и продолжаются до сих пор.