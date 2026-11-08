Москва8 нояВести.Беспорядки во Франции выгодны правительству президента Эммануэля Макрона, заявил агентству ТАСС депутат Госдумы Петр Толстой.
Он полагает, что Макрон и его сторонники хотят скомпрометировать перед выборами кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона, стоящего во главе левой партии "Непокоренная Франция".
Мы не можем знать точно, это их внутреннее дело – пусть громят, что хотят. Но объективно это выгодно действующей власти: она может говорить, что левые и профсоюзы используют детей, провоцируют школьниковсказал Толстой
После этого Макрон может объединить умеренный электорат против другого кандидата – главы правого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Предлогом станет якобы желание не допустить прихода к власти фашистов, уверен депутат.
Так всегда было во Франции: крайне левые и крайне правые всегда терпели поражение от центристов именно таким образомподытожил Толстой
Ранее французский правый политик Флориан Филиппо обвинил Макрона в намерении использовать протесты для введения цензуры. Правительство французского президента уже предприняло ряд шагов по контролю и ограничению соцсетей, подчеркнул Филиппо.
Волна демонстраций во Франции поднялась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились люди, недовольные ростом цен. Манифестации позже начались по всей республике и продолжаются до сих пор.