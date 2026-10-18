Москва18 окт Вести.Хорошо помню, как в 2017 году, на президентских выборах во Франции, таксист, который вез нашу съемочную группу в предвыборный штаб Макрона, нахваливал кандидата, уверяя, что он "сплотит Францию, объединит и правых, и левых". Тогда французское общество, после пяти неудачных лет Олланда, питало надежды на изменения, рост экономики и социальную стабильность. Сегодня можно уверенно говорить: эти иллюзии рухнули. И очередная волна погромов, которые продолжаются уже несколько дней, - лишь подтверждение мощнейшего социального кризиса в Пятой республике.

Сами по себе протесты – традиционно часть политической культуры Франции. Ранее организаторами акций выступали профсоюзы. На протяжении многих лет это была влиятельная общественно-политическая сила, которая легко могла погрузить страну в транспортный коллапс, наводила страх на пассажиров, чиновников Минтранса, руководство Air France. Но сегодня характер протеста изменился. Речь идет не просто об отмененных рейсах или перекрытых улицах. Протестное движение стало куда менее управляемым, а во многом - бесконтрольным. На улицах смешались представители самых разных слоев общества, сторонники разных идей. Более того, заметно выросла степень радикализации. Стычки с полицией, летящие камни, слезоточивый газ стали привычной картиной. Вот и на этот раз в Лионе хулиганы разгромили офис по туризму. В Марселе учинили погром в мэрии и сожгли полицейский участок.

Протест стремительно помолодел. И это еще один итог завершающейся эпохи Макрона. Парадокс, но действующий президент Франции традиционно позиционировал себя как "молодой, современный" лидер. Однако, как отмечает на страницах газеты Le Monde известный экономист Тома Пикетти, бюджет на одного учащегося во Франции рухнул на 20 процентов с момента прихода в Елисейский дворец Макрона. Правительство утверждает, что расходы на высшее образование выросли с 13,3 миллиарда евро до 15,5 миллиарда начиная с 2017 года. Однако инфляция за это время составила 22 процента. В реальности расходы сократились на 5 процентов, при этом число учащихся выросло на 15 процентов. Отсюда и снижение расходов на каждого учащегося. Выводы экономиста подтверждает улица, где разъяренная молодежь громит витрины престижных бутиков. Продукция премиум-класса известных брендов, которая традиционно притягивала состоятельных туристов, теперь стала дополнительным фактором раздражения для тысяч молодых французов.

Размах протестов иллюстрирует крах всей социальной политики Макрона. В 2017 году только что въехавший в Елисейский дворец президент обещал преодолеть социальные вызовы, одновременно сделав Францию привлекательной для инвесторов. Такие обещания казались вполне ожидаемыми, учитывая опыт Макрона в банковской среде. Однако госдолг страны вырос более чем на триллион евро. Он составляет примерно 118% к ВВП. А бюджет остается дефицитным.

Спустя пять лет, в 2022 году, Макрон, избранный на второй срок, снова возвращался в своей торжественной речи к идее социального равенства и необходимости реформирования системы здравоохранения и образования. Обещал сделать Францию мощнейшей индустриальной державой, направить усилия на поддержку науки, экологической повестки. Однако вместо этого усилил поддержку киевского режима. Сегодня рейтинг Макрона, по данным социологической службы IPSOS, составляет 15 процентов. Еще в сентябре было 16. Это новый антирекорд, начиная с 2017 года. При этом почти 70 процентов опрошенных беспокоятся по поводу своего материального положения и системы соцзащиты.

Макрон сейчас явно думает, какое политическое наследство оставит. Можно предположить, что он явно усилит риторику в пользу поддержки Украины и милитаризации. Подтверждение этого – недавнее появления на борту фрегата Auvergne, откуда президент Франции наблюдал за запуском ракеты с атомной подводной лодки Le Vigilant. Такая "картинка" куда выигрышнее, чем образ президента-неудачника. Однако маневр хозяина Елисейского дворца крайне ограничен: по мнению агентства France-Presse, конец правления будет тяжелым для Макрона, его влияние среди мировых лидеров падает, - приводит агентство слова своего источника.

До президентских выборов остается полгода. Согласно данным опросов, Марин Ле Пен имеет огромное преимущество в первом туре и может рассчитывать как минимум на 35 процентов голосов.

Могут выйти во второй тур Рафаэль Глюксманн, уже отметившийся резкими антироссийскими заявлениями, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон или Эдуар Филипп, мэр Гавра, поработавший премьером на первом сроке Макрона. У каждого пока примерно по 15 процентов. Возможно, на выборы пойдет Габриэль Атталь, который был премьером несколько месяцев в 2024 году. Лидер республиканцев Брюно Ретайо заручился поддержкой экс-кандидата в президенты Франсуа Фийона, однако политические позиции республиканцев пока не позволяют рассчитывать более чем на 10 процентов.

Вспыхнет ли протест с новой силой прямо сейчас, до масштабов "Желтых жилетов", - утверждать сложно. Но чем ближе выборы, тем выше риски. Так или иначе, работать с протестной повесткой политическим акторам придется: игнорировать социальный кризис невозможно. Уместно вспомнить термин из японской политической жизни – "потерянное десятилетие". Так в стране восходящего солнца называли 90-е годы, когда темпы роста рухнули, а страна впала в стагнацию. Подобная оценка вполне применима и к периоду пребывания Макрона в Елисейском дворце. За два своих срока он блестяще справился с одной задачей: превратил Францию в гигантскую пороховую бочку. Раздраженное население. Радикализированная молодежь. Растущий внешний долг. И, наконец, миллиарды, потраченные на Украину. Таксист, который десять лет назад связывал с Макроном надежды на лучшее, сейчас явно не в восторге.