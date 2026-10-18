Москва18 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон за два своих президентских срока превратил страну "в гигантскую пороховую бочку". На это указал журналист ИС "Вести" Алексей Петров.

По его словам, к периоду пребывания Макрона в Елисейском дворце можно применить термин из японской политической жизни – "потерянное десятилетие". Так в Японии называли 1990-е годы, когда темпы роста рухнули, а страна впала в стагнацию, объяснил журналист.

Подобная оценка вполне применима и к периоду пребывания Макрона в Елисейском дворце. За два своих срока он блестяще справился с одной задачей: превратил Францию в гигантскую пороховую бочку. Раздраженное население. Радикализированная молодежь. Растущий внешний долг. И, наконец, миллиарды, потраченные на Украину отметил Петров

Ранее ряд французских городов охватили масштабные акции протестов. Как рассказывал ИС "Вести" один из принимающих участие в митингах студентов Гектор Клеман, молодежь в стране выступает против войны, расходы на которую среди прочего приводят к сокращению бюджета на образование. Молодой человек пояснил, что с момента прихода Макрона к власти военный бюджет Франции вырос в семь раз, а бюджет на образование каждый год сокращался.