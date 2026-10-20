Чмыхало: Макрон на фоне погромов во Франции ведет себя как участник спектакля

Макрон на фоне протестов ведет себя как участник спектакля Чмыхало: Макрон на фоне погромов во Франции ведет себя как участник спектакля

Москва20 окт Вести.Во время протестов во Франции президент Эммануэль Макрон ведет себя, как участник карнавала или спектакля, формально выражая участие и сочувствие между светскими выходами. Об этом в своей авторской колонке сообщает журналист ИС "Вести" Светлана Чмыхало.

Она отметила, что нынешний бунт французской молодежи не имеет ясной идеологии и манифеста, а для выражения чувств протестующие использует популярных персонажей американского кино.

Протестующие используют костюмы Бэтмена, Дарта Вейдера, гигантскую надувную лягушку. Поколение Z превращает протест в карнавал: поп-культура, мемы и политический активизм. Макрон тоже ведет себя как участник карнавала или даже спектакля. В своем обращении он был почти безупречен стилистически. Отделил "законный гнев" от погромов, пообещал, что разрушители заплатят, и заявил, что понимает студентов. А накануне, когда улицы уже нагревались, президент с первой леди посетил концерт Селин Дион. Не потому, что он циник, а потому, что так устроен календарь Пятой республики: сочувствие стоит в расписании между светскими выходами заявила Светлана Чмыхало

Журналист полагает, что фраза французского президента "я вас понимаю", сказанная в восьмой раз за десять лет, перестает быть политическим жестом.

Формально участие выражено. Практически легче никому не стало. Зато концерт прошел без задержанных заключила Чмыхало

Подробнее о причинах протестов во Франции, реакции властей и репутации страны - в колонке журналиста Светланы Чмыхало.