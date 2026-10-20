Москва20 октВести.Во время протестов во Франции президент Эммануэль Макрон ведет себя, как участник карнавала или спектакля, формально выражая участие и сочувствие между светскими выходами. Об этом в своей авторской колонке сообщает журналист ИС "Вести" Светлана Чмыхало.
Она отметила, что нынешний бунт французской молодежи не имеет ясной идеологии и манифеста, а для выражения чувств протестующие использует популярных персонажей американского кино.
Протестующие используют костюмы Бэтмена, Дарта Вейдера, гигантскую надувную лягушку. Поколение Z превращает протест в карнавал: поп-культура, мемы и политический активизм. Макрон тоже ведет себя как участник карнавала или даже спектакля. В своем обращении он был почти безупречен стилистически. Отделил "законный гнев" от погромов, пообещал, что разрушители заплатят, и заявил, что понимает студентов. А накануне, когда улицы уже нагревались, президент с первой леди посетил концерт Селин Дион. Не потому, что он циник, а потому, что так устроен календарь Пятой республики: сочувствие стоит в расписании между светскими выходамизаявила Светлана Чмыхало
Журналист полагает, что фраза французского президента "я вас понимаю", сказанная в восьмой раз за десять лет, перестает быть политическим жестом.
Формально участие выражено. Практически легче никому не стало. Зато концерт прошел без задержанныхзаключила Чмыхало
Подробнее о причинах протестов во Франции, реакции властей и репутации страны - в колонке журналиста Светланы Чмыхало.