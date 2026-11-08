Москва8 ноя Вести.Восьмилетний француз Марсель оскорбил президента Франции в эфире телеканала Franceinfo.

Журналисты канала подошли к мальчику, который участвовал в парижских протестах вместе с отцом, и спросили, почему он вышел на акцию протеста.

Ну, я считаю, что Макрон - козел, как и все эти паршивые копы! ответил школьник

Журналистка посоветовала Марселю обойтись "без грубых слов", однако вместо этого школьник не только повторил оскорбления в адрес французского президента, но и нелицеприятно высказался о самой сотруднице Franceinfo. Затем он поддержал протестующих старшеклассников и отметил, что им "трудно жить".

Руководство телеканала опубликовало в соцсети X официальные извинения в связи с инцидентом.

Несмотря на то, что ведущая поправила [мальчика] прямо в эфире, нам не следовало предоставлять слово ребенку. Соответствующие инструкции были повторно доведены до сотрудников говорится в заявлении

Ранее кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил ИС "Вести", что его соотечественники терпеть не могут Макрона. Уровень его популярности на фоне множества проблем, с которыми Франция столкнулась в последние годы, крайне низок, подчеркнул политик.

Волна протестов во Франции поднялась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились люди, недовольные ростом стоимости жизни. Манифестации позже начались по всей стране и продолжаются до сих пор.