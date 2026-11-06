Дюпон-Эньян: французы больше не могут выносить Макрона

Дюпон-Эньян заявил, что французы больше не могут выносить Макрона Дюпон-Эньян: французы больше не могут выносить Макрона

Москва6 ноя Вести.Население Франции больше не выносит президента страны Эммануэля Макрона. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Он добавил, что население сильно страдает от падения покупательной способности, роста цен на топливо и энергию, а также массовой безработицы.

Я считаю, что французы больше не выносят Эммануэля Макрона и его правительства, потому что народ сильно страдает из-за падения покупательной способности, роста цен на топливо и энергию, массовой безработицы, а также из-за глубокого несогласия с проводимой политикой. Уровень популярности президента Макрона крайне низок, и многие хотели бы, чтобы президентские выборы состоялись как можно скорее пояснил политик

Ранее Дюпон-Эньян рассказал, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует "российскую угрозу". По его словам, через распространение этой информации она пытается объединить Европу.