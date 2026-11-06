Дюпон-Эньян: Урсула фон дер Ляйен использует "российскую угрозу" в своих целях

Дюпон-Эньян заявил, что глава ЕК использует "российскую угрозу" в своих целях Дюпон-Эньян: Урсула фон дер Ляйен использует "российскую угрозу" в своих целях

Москва6 ноя Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует надуманную российскую угрозу для объединения Европы. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Фактически мы видим стремление использовать надуманную российскую угрозу как объединяющий фактор для федеральной, технократической и недемократической Европы заявил Дюпон-Эньян

Ранее он подчеркнул важность установления мира между РФ и Украиной. По словам французского политика, необходимо соглашение, которое обеспечит долгосрочное прекращение огня.