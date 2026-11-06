Москва6 ноя Вести.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет создать "новую немецкую" Европу. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Так он прокомментировал отношения Европы и Украины.

Думаю, что здесь затронуты финансовые интересы оружейных компаний, которые зарабатывают огромные деньги на продаже оружия Украине. Я думаю, что здесь немало и коррупции. Если посмотреть глубже, думаю, в Брюсселе у госпожи фон дер Ляйен есть соблазн создать новую немецкую Европу сказал политик

Ранее он заявил, что от всего сердца желает России и Украине прийти к мирному соглашению, которое обеспечит долгосрочный мир.