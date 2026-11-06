Дюпон-Эньян заявил, что власти ЕС подталкивают Украину к продолжению конфликта Дюпон-Эньян: Зеленского к войне подталкивает оборонно-промышленное лобби ЕС

Москва6 ноя Вести.Европейские политики и представители военно-промышленного лобби подталкивают Украину к продолжению боевых действий. Об этом заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Политик поддержал позицию президента США Дональда Трампа, который ранее также заявлял о нежелании Зеленского заключать мир.

Очевидно, что, как сказал президент Трамп, и я с ним согласен, Зеленский не хочет мира, и я считаю, это очень плохо сказал Дюпон-Эньян

Он пояснил, что на Киев оказывают влияние председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители политического руководства Германии, Великобритании и Франции.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах выступает за изменение внешнеполитического курса Франции.

Ранее Дюпон-Эньян заявил, что именно Зеленский сейчас является препятствием к мирному урегулированию.