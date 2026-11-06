Москва6 ноя Вести.Европейский союз зашел в тупик и может исчезнуть. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

В Брюсселе формируется своего рода диктатура, направленная против народов Европы. Европейский союз зашел в тупик, а, как показывает история, когда державы заходят в тупик, они идут до самого его конца. Европейскому союзу приходит конец, Европейский союз исчезнет, готов поспорить. Европейский союз — это технократическое чудовище. Нужно вернуть Европе ее место, а Европейскому союзу — его сказал политик

Как он также отмечал, что европейские оружейные компании зарабатывают огромные деньги на продаже вооружений Украине, а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен думает над созданием "новой немецкой Европы".