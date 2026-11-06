Дюпон-Эньян: США и Европа должны заверить, что Украина не вступит в НАТО

Дюпон-Эньян потребовал от США и Европы гарантий безопасности для России Дюпон-Эньян: США и Европа должны заверить, что Украина не вступит в НАТО

Москва6 ноя Вести.США и Европа должны предоставить РФ гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Очень важно, чтобы американцы и европейцы четко заявили России: НАТО никогда не будет на Украине сказал он

Дюпон-Эньян также выступил против возможного присоединения Украины к Евросоюзу.

По его мнению, западные страны должны прямо обозначить России свою позицию относительно дальнейшей интеграции Украины в международные объединения.

Ранее французский политик назвал Россию великой державой и призвал Францию, Германию и Италию развивать сотрудничество с ней. При этом он раскритиковал поддержку Владимира Зеленского со стороны европейских государств, заявив, что они не должны служить его "прогнившему режиму".