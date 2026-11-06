Дюпон-Эньян указал на необходимость долгосрочного мира между РФ и Украиной Политик Дюпон-Эньян: Россия и Украина должны заключить долгосрочный мир

Москва6 ноя Вести.Между Россией и Украиной должно быть подписано соглашение, которое обеспечит долгосрочный мир. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой озвучил кандидат в президенты Франции в 2027 году, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Я от всего сердца желаю, чтобы русские и украинцы нашли мирное решение. Но когда я говорю "мирное решение", я имею в виду прочный мир, а не временное прекращение огня. Это должно быть долгосрочное решение заявил Дюпон-Эньян

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал о значении трехсторонней встречи в Абу-Даби. Он подчеркнул, что она продвинет мирный процесс по Украине.