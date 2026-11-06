Карасин рассказал, как встреча в Абу-Даби повлияет на мирный процесс по Украине Карасин: встреча в Абу-Даби продвинет процесс урегулирования украинского кризиса

Москва6 ноя Вести.Трехсторонняя встреча в Абу-Даби продвинет процессы урегулирования украинского кризиса. Таким мнением с ИС "Вести" поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что от РФ на встречу едет солидная и профессиональная команда.

У нас довольно солидная профессиональная команда во главе с Владимиром Мединским собирается поехать в Абу-Даби. Одиннадцатого-двенадцатого будет встреча. Встреча трехсторонняя. Я думаю, что эта встреча, конечно, не принесет сразу долгожданных каких-то стратегических решений, но в любом случае она должна продвинуть вперед те процессы, которые связаны с обеспечением безопасности и ликвидацией украинского кризиса отметил сенатор

Ранее Карасин оценил возможные перемены в политике Трампа после выборов. Он заявил, что категорического разворота в решениях президента США не будет.