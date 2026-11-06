Москва6 ноя Вести.Граждане Украины начинают понимать, что им вредит собственное руководство. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что последствия у такого понимания могут быть довольно жесткие.

Граждане Украины наконец начинают понимать, что их руководство, руководство государства занимается вредным, неполезным для своих людей делом. Это может привести к жестким последствиям. Посмотрим, как это все будет развиваться. В любом случае, наша задача сейчас отстаивать свою точку зрения, реализовывать задачи специальной военной операции, которые были сформулированы очень давно и понятны нашему народу, и нашим военным, что самое главное. И будем надеяться, что это все-таки все вместе, включая переговорный процесс, приведет к каким-то позитивным подвижкам отметил Карасин

Ранее он рассказал о значении встречи в Абу-Даби. Карасин заявил, что она даст импульс мирному процессу по Украине.