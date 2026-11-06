Москва6 нояВести.Граждане Украины начинают понимать, что им вредит собственное руководство. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он отметил, что последствия у такого понимания могут быть довольно жесткие.
Граждане Украины наконец начинают понимать, что их руководство, руководство государства занимается вредным, неполезным для своих людей делом. Это может привести к жестким последствиям. Посмотрим, как это все будет развиваться. В любом случае, наша задача сейчас отстаивать свою точку зрения, реализовывать задачи специальной военной операции, которые были сформулированы очень давно и понятны нашему народу, и нашим военным, что самое главное. И будем надеяться, что это все-таки все вместе, включая переговорный процесс, приведет к каким-то позитивным подвижкамотметил Карасин
Ранее он рассказал о значении встречи в Абу-Даби. Карасин заявил, что она даст импульс мирному процессу по Украине.