Москва6 ноя Вести.Европейские политики глубже и умнее главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, европейцы понимают, что действовать одномерно в вопросах Украины не нужно.

Европейские политики, несмотря на все противоречивые, так сказать, оценки, иногда жесткие оценки, которые мы им даем, они все-таки немножко глубже и умнее Зеленского. Вот которые, собственно, в их руках и находится. И поэтому они понимают, что здесь надо не одномерно подходить, а попытаться выстроить какую-то парадигму, в которой можно следовать на протяжении следующего года-двух. Думаю, что так оно и будет в том, что касается наших украинских соседей заявил Карасин

Ранее сенатор говорил, что встреча в Абу-Даби продвинет вперед процессы по урегулированию украинского кризиса.