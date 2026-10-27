Москва27 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не единожды шантажировал Европу, однако те этого, возможно, не поняли. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал украинский политолог Василь Вакаров.

На прошлой неделе Зеленский как-то высказался о том, что если вдруг какой-то мир будет или не такой, как нравится Украине, то 20 млн украинцев окажется в Европе… Это был шантаж жесткий, прямой. Может быть, в Европе люди не поняли. Поэтому он сегодня, он вчера повторил этот шантаж. Он же сказал, если он говорит, что да, большие страны Европейского Союза не будут снимать санкции. Почему? Потому что они знают, что мы, Украина, отреагируем, то есть он второй раз предупредил их прокомментировал Вакаров

Ранее руководитель информационного агентства NewsFront Константин Кнырик заявил, что Зеленский не сможет при помощи шантажа выпросить денег у Европы на ведение боевых действий.