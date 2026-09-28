Эксперт о разговоре про ускоренное вступление Киева в ЕС: Зеленский этому не рад Эксперт Кнырик: Зеленскому нужны деньги, а не разговоры о скором вступлении в ЕС

Москва28 сен Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не порадуют разговоры об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз (ЕС) в ответ на "плач" о заканчивающихся финансах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, разговоры об ускоренном вступлении Украины в ЕС свидетельствуют о том, что в Киеве "дело швах".

Сейчас, судя по всему, это некий ответ на вполне себе тоже предметную информационную кампанию, которая была организована командой Зеленского, которую я бы назвал таким словом "плач". То есть украинские депутаты, заместители комитетов Рады по экономике – все в дружном порыве вдруг начали рассказывать, что денег нет, платить нечем, все заканчивается, даже на военных не хватает. И понятное дело, что этот посыл был сформирован в направлении европейцев: не в следующем году дайте денег, а дайте нам сейчас, чтобы мы успели своровать. Потому что мало ли, как ситуация будет развиваться, вдруг не успеем отметил Кнырик

Как считает эксперт, на Украине безуспешно пытались убедить европейцев, что ситуация в стране плохая.

И тут европейцы вместо того, чтобы дать денег, отреагировали на это заявлением о перспективе ускоренного вступления в Евросоюз. Я не думаю, что, конечно, банду Зеленского это сильно порадует, потому что у них, конечно, совсем другие планы, потому что ситуация ухудшается с каждым днем заявил он

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал граждан запастись терпением и найти в себе "третье дыхание" в связи с дефицитом финансирования в стране.