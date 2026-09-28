Москва28 сенВести.Главу киевского режима Владимира Зеленского не порадуют разговоры об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз (ЕС) в ответ на "плач" о заканчивающихся финансах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.
По его словам, разговоры об ускоренном вступлении Украины в ЕС свидетельствуют о том, что в Киеве "дело швах".
Сейчас, судя по всему, это некий ответ на вполне себе тоже предметную информационную кампанию, которая была организована командой Зеленского, которую я бы назвал таким словом "плач". То есть украинские депутаты, заместители комитетов Рады по экономике – все в дружном порыве вдруг начали рассказывать, что денег нет, платить нечем, все заканчивается, даже на военных не хватает. И понятное дело, что этот посыл был сформирован в направлении европейцев: не в следующем году дайте денег, а дайте нам сейчас, чтобы мы успели своровать. Потому что мало ли, как ситуация будет развиваться, вдруг не успеемотметил Кнырик
Как считает эксперт, на Украине безуспешно пытались убедить европейцев, что ситуация в стране плохая.
И тут европейцы вместо того, чтобы дать денег, отреагировали на это заявлением о перспективе ускоренного вступления в Евросоюз. Я не думаю, что, конечно, банду Зеленского это сильно порадует, потому что у них, конечно, совсем другие планы, потому что ситуация ухудшается с каждым днемзаявил он
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал граждан запастись терпением и найти в себе "третье дыхание" в связи с дефицитом финансирования в стране.