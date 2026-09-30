Москва30 сенВести.Пока существует режим Владимира Зеленского, любые усилия по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем не увенчаются успехом. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
По его словам, глава киевского режима научился зарабатывать на этом конфликте – он уже не понимает Украину без войны.
До тех пор, пока существует режим Зеленского, мне кажется, любые усилия, направленные на то, чтобы это урегулировать дипломатическим путем, они не увенчаются успехом по одной единственной причине: Зеленский научился жить с этой войной, он научился зарабатывать на этой войне. Он понимает экономику этой войны, но он не понимает, а что такое Украина без войнысказал Килинкаров
Политик отметил, что Украина без войны опасна для Зеленского, поэтому ни на какие компромиссы он не пойдет.
И у него, к большому сожалению, в этом плане есть еще союзники в Европе. Их уже не так много, как было на стартедобавил он
Ранее Килинкаров заявил, что Зеленский – олицетворение стратегии Запада. По его словам, европейские власти понимают, что глава киевского режима "коррупционер и тиран".