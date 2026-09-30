Килинкаров: пока Зеленский у власти, Украина договариваться не будет

Килинкаров считает, что Украина не будет договариваться, пока у власти Зеленский Килинкаров: пока Зеленский у власти, Украина договариваться не будет

Москва30 сен Вести.Пока существует режим Владимира Зеленского, любые усилия по урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем не увенчаются успехом. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, глава киевского режима научился зарабатывать на этом конфликте – он уже не понимает Украину без войны.

До тех пор, пока существует режим Зеленского, мне кажется, любые усилия, направленные на то, чтобы это урегулировать дипломатическим путем, они не увенчаются успехом по одной единственной причине: Зеленский научился жить с этой войной, он научился зарабатывать на этой войне. Он понимает экономику этой войны, но он не понимает, а что такое Украина без войны сказал Килинкаров

Политик отметил, что Украина без войны опасна для Зеленского, поэтому ни на какие компромиссы он не пойдет.

И у него, к большому сожалению, в этом плане есть еще союзники в Европе. Их уже не так много, как было на старте добавил он

Ранее Килинкаров заявил, что Зеленский – олицетворение стратегии Запада. По его словам, европейские власти понимают, что глава киевского режима "коррупционер и тиран".