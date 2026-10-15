Журналист Хабаров указал на отсутствие у Европы козырей для Зеленского Журналист Хабаров: у Европы нет козырей для Зеленского из-за ссоры с Трампом

Москва15 окт Вести.Позиция США по отношению к Украине жесткая – у Европы нет козырей, чтобы помочь главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом ИС "Вести" рассказал журналист Александр Хабаров.

Он обратил внимание на то, что в Европе обеспокоены резкими заявлениями Зеленского по отношению к президенту США Дональду Трампа.

Вообще очень обеспокоены тем, что он в каком-то смысле выходит из-под контроля и может поломать игру, которую устроили европейцы в свое время, спасая ситуацию после конфликта между Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в 2025 году. Теперь это все, конечно же, усложнилось, усложнились сами обстоятельства, видно, что позиция США достаточно жесткая. Дело в том, что каких-то козырей у европейцев сейчас не существует в нынешней ситуации сказал Хабаров

Журналист отметил, что европейские страны не в состоянии финансово поддерживать Киев в тех объемах, которые требует от них Зеленский.

Кроме того, зависит сильно от данных американской разведки, зависит сильно от американских вооружений. В общем, зависимость от Вашингтона очень большая. И в этой ситуации поведение Зеленского, который идет вопреки Дональду Трампу, ... но даже пытается каким-то образом его критиковать и обижать, это, конечно же, для европейских деятелей неприемлемо, потому что они всегда старались, как бы они ни соглашались с американским президентом, выбирать более осторожную позицию и воздерживаться от чрезмерно жесткой риторики добавил он

Как ранее сообщило издание The Telegraph, отношения между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом опустились до небывало низкого уровня. По мнению газеты, это произошло после того, как США заключили с Россией сделку по дизелю и ограничили доступ Украины к системе спутниковой связи Starlink.