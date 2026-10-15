Зеленский довел отношения с Трампом до самого низкого уровня Telegraph: отношения Зеленского и Трампа опустились до небывало низкого уровня

Москва15 окт Вести.Отношения между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом опустились до небывало низкого уровня. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По мнению издания, это произошло после того, как США заключили с Россией сделку по дизелю и ограничили доступ Украины к системе спутниковой связи Starlink.

Отношения между двумя лидерами опустились до небывало низкого уровня после того, как администрация Трампа заключила сделку о закупке дизельного топлива у [президента России] Владимира Путина и ограничила доступ Украины к сети Starlink говорится в публикации

Между тем издание The Wall Street Journal сообщило, что взаимоотношения Трампа и Зеленского начали портиться еще до сделки РФ и США по дизелю. Напряженность вновь стала нарастать после их встречи в сентябре на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда Трамп потребовал у Зеленского объяснений по поводу атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, почему Украину так возмутило ограничение работы американской системы Starlink.