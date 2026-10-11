FAZ: отношения между США и Украиной опустились до низшей точки

На Западе констатировали серьезное ухудшение отношений Вашингтона и Киева FAZ: отношения между США и Украиной опустились до низшей точки

Москва11 окт Вести.К настоящему моменту отношения между Соединенными Штатами и Украиной опустились до низшей точки. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Журналисты связали это с недавними заявлениями американского президента Дональда Трампа.

Украинско-американские отношения вновь оказались на той же низшей точке, на которой они уже находились в конце февраля 2025 года говорится в публикации

Ранее Трамп подверг критике Владимира Зеленского за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и заявил, что Украина нуждается в новом лидере. Глава Белого дома также высказал мнение, что глава киевского режима хочет создавать проблемы для США и всего мира.