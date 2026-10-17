NYT: разрыв отношений Трампа и Зеленского будет губительным для Украины

NYT: отношения Трампа и Зеленского на грани разрыва NYT: разрыв отношений Трампа и Зеленского будет губительным для Украины

Москва17 окт Вести.Отношения между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским находятся на грани разрыва. Их ссора станет ударом для Украины.

Такого мнения придерживается газета New York Times. По словам авторов статьи, причиной разлада стал отказ Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

Трамп никогда не скрывал пренебрежения к Зеленскому и симпатии к [президенту России Владимиру] Путину. Но Зеленский сохранял поддержку США, идя на бесплодные переговоры и осыпая Трампа лестью… Теперь, перед промежуточными выборами, их отношения близки к точке разрыва говорится в статье

Авторы отметили, что начавшийся раскол между Трампом и Зеленским уже начал отражаться на боеспособности украинской армии. В частности, ВСУ перестали получать оповещения о готовящихся ракетных ударах со стороны американской разведки.

В случае полной заморозки помощи Пентагона Киев рискует остаться без дефицитных боеприпасов для ЗРК Patriot, запчастей для истребителей F-16 и раннего целеуказания. Для ПВО Украины это станет невосполнимым ударом.

Сам Трамп накануне назвал свои отношения с Зеленским хорошими. При этом американский лидер признался, что "не большой поклонник" Зеленского, а также посетовал на то, что тот не хочет урегулирования конфликта с Россией.