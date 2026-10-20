Bloomberg: в НАТО боятся, что конфликт между Трампом и Зеленским уже не уладить

В НАТО боятся, что Трампа и Зеленского уже не помирить Bloomberg: в НАТО боятся, что конфликт между Трампом и Зеленским уже не уладить

Москва20 окт Вести.В НАТО считают, что конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским зашел слишком далеко и примирить их уже не удастся. Об этом со ссылкой на источник в информированных кругах Альянса сообщает агентство Bloomberg.

Высокопоставленные должностные лица НАТО обеспокоены тем, что отношения Зеленского и Трампа нормализовать не удастся, и это может вынудить Украину принять болезненный вариант решения конфликта с Россией пишет агентство

По словам источника, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте знает об этой проблеме. Он пытается всемерно снизить напряжение, чтобы Украина смогла подольше "оставаться в строю" в борьбе против России.

Оружие от США, поставки которого в основном финансирует Европа по программе PURL, также могут пострадать, с учетом непредсказуемости Трампа сказал источник Bloomberg

Агентство также указывает, что страны Европа непублично пытаются решить проблему с администрацией США.