В заявлениях Трампа и Рютте по вопросу Украины нашли разногласия РБК: версии заявлений Трампа и Рютте по вопросу Украины разошлись

Москва26 ноя Вести.В версиях совместного заявления президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте обнаружилось расхождение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РБК.

Так, в публикации Трампа в соцсети Truth Social обращение с призывом к прекращению конфликта адресован России и Украине, а на сайте альянса – только России.

В заявлении НАТО упоминается обсуждение того, чтобы "Россия избегала любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно расширяют войну". На странице Трампа же уточняется, что стороны "обсудили важность того, чтобы Россия и Украина избегали любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно расширяют войну".

При этом обе стороны подчеркнули важность достижения мирного урегулирования конфликта как можно скорее.

Встреча президента США и генсека НАТО состоялась в среду вечером в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, итоги саммитов альянса в Гааге и Анкаре и вопросы наращивания оборонных расходов.